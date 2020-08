Ceuta et Melilla préparent une réouverture «progressive» des frontières avec le Maroc

Les autorités de Ceuta et de Melilla travaillent déjà sur la réouverture des frontières avec le Maroc. Elles ont élaboré un plan devant assurer un retour prudent et «progressif» à la circulation des biens et des personnes des deux côtés, a révélé hier dans des déclarations à la presse la Déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, Salvadora Mateo.

A cet effet, la responsable a tenu avec son homologue de Melilla «trois rencontres par visioconférences. Une quatrième est prévue mercredi avant de soumettre le plan au ministère de l’Intérieur», indique El Faro de Melilla.

«La réouverture ne sera pas comme auparavant. Il y aura un protocole d'entrée convenu avec Melilla», a averti la responsable. «La priorité sera donnée aux Marocains bloqués dans la ville depuis le 13 mars (…) Pour les entrées, il y aura également des critères qui n'ont pas encore été spécifiés mais qui, par exemple, devraient permettre l'accès à ceux ayant des documents de travail valides», a-t-elle précisé.

La Déléguée du gouvernement à Ceuta a souligné que ses services ont saisi la fermeture des frontières pour poursuivre les travaux d'installation de cabines avec des caméras de reconnaissances faciales.

L’opérationnalisation dudit plan dépendra essentiellement de la volonté de Rabat à ouvrir ses frontières terrestres avec Ceuta et Melilla. Le Maroc a annoncé que son espace aérien restera fermé jusqu’au 10 septembre à l’exception des vols spéciaux.