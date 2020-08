Coronavirus : 826 nouveaux cas au Maroc, avec un nouveau record de guérisons

Jusqu’à 17h ce lundi, 826 cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 34 062 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 94 infections pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d’urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Le taux d’infection a baissé à 2,3 pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures», a-t-il précisé.

De plus, le Maroc a enregistré, lors des dernières 24h, un nouveau record de guérisons. Ainsi, 1 177 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant à 24 524 le nombre total, soit un taux de rémission en hausse également, et qui atteint 72%.

En revanche, 18 morts sont à déplorer portant à 516 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. En raison de problèmes techniques au niveau de la plateforme centralisant les statistiques par villes, provinces et régions, les chiffres détaillés et exhaustifs concernant ces dernières 24 heures n’ont cependant pas pu être communiqués en totalité par le ministère de la Santé, a expliqué Dr. Mrabet en ouverture du point de presse.

Le royaume compte 9 023 cas actifs pris en charge par les structures hospitalières, soit 25 patients pour 100 000 habitants. 127 de ces patients se trouvent dans un état critique, dont 48 sous respiration artificielle. Ils se répartissent entre Casablanca-Settat (38), Marrakech-Safi (33), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (28), Rabat-Salé-Kénitra (14), Fès-Meknès (12) Souss-Massa (1) et l’Oriental (1).

Quant à la répartition géographique ayant pu être confirmée ces dernières 24 heures, elle montre que la région de Casablanca-Settat reste en tête avec 295 nouveaux cas, dont 230 dans le Grand Casablanca uniquement. Vient ensuites la région de Fès-Meknès avec 114, réparties par provinces entre Fès (38), Meknès (33) et Taza (29).

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma aura recencé, quant à elle, 103 nouveaux cas : 70 dans la ville de Tanger, 14 dans la province d’Al Hoceïma. Marrakech-Safi en a confirmé 100, dont 58 dans la ville de Marrakech. La région de Drâa-Tafilalet a identifié 78 nouvelles infections, dont 45 dans la province d’Errachidia.

Pour sa part, la région de Beni Mellal-Khénifra a connu 75 nouveaux cas, dont 35 à Beni Mellal. Rabat-Salé-Kénitra en a identifié 40, Dakhla-Oued Ed Dahab 8, l’Oriental 8, Souss Massa 4 et Guelmim Oued Noun 1.

Ainsi, aucun cas n’a été enregistré ces dernières 24 heures dans la région de Laâyoune Es Sakia El Hamra.

Dans un autre registre, Dr. Mouad Mrabet a indiqué que 90% des infections confirmées l’ont été dans le cadre du suivi des foyers et des cas contacts.