Abdellah Boussouf plaide pour une agence mobilisant les compétences marocaines à l'étranger

Le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf a appelé, lundi à Rabat, à la création d'une agence nationale dédiée à la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger regroupant les acteurs public et privé. Le responsable s’exprimait lors d’une rencontre organisée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec des institutions nationales sous le thème à l’occasion de la journée nationale du migrant (10 août).

La mission de cette agence serait de suivre les projets et évaluer la politique nationale relative aux compétences marocaines à l’étranger ainsi que de coordonner l’accès des compétences issues de l’immigration aux opportunités qu’offrent les chantiers de développement nationaux, a relevé Boussouf.

Il a de même relevé l’importance de la rationalisation, de la gouvernance, de la coordination des efforts et l’assouplissement des procédures, indiquant que l’implication de ces compétences requiert des mesures sur le plan législatif, des politiques publiques globales dédiées, notamment dans les domaines de l’enseignement, du logement, de la couverture sociale et sanitaire et la reconnaissance des certificats et des expertises acquises.

De son côté, le chargé des structures de la promotion économique à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Nabil Alami, a affirmé que l’institution était soucieuse de collecter les données relatives aux compétences, en collaboration avec les établissements intéressés par la communauté d’une part, et les établissements scientifiques et industriels au Maroc d’autre part.

Dans le même sens, il a indiqué que la Fondation est en train de développer l’expérience réussie de l'éducation de la langue arabe et de la culture marocaine à distance, qu’elle a initiée depuis trois ans à travers des cours interactifs avec les bénéficiaires, se félicitant du grand intérêt que les membres de la communauté ont porté à cette initiative.

Il a ajouté également que la Fondation est en train de traduire prochainement ces cours en d’autres langues vivantes à savoir, l’espagnol, l’italien et l’anglais, notant que l’objectif est de s’ouvrir sur les enfants des Marocains dans tous les coins du monde.