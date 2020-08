Coronavirus : Une dérogation permet aux couples binationaux de se regrouper

La France mettra en place une procédure spéciale, qui permettra aux couple binationaux, séparés en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie du nouveau coronavirus, de se retrouver. En effet, plusieurs pays restreignent ou suspendent encore le trafic aérien et maritime à cause de l’urgence sanitaire, mais cette décision a privé plusieurs couples et petites familles de se rejoindre.

L’information a été rapportée hier par le Journal du dimanche (JDD), citant le secrétaire d’Etat français au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Elle a été rendue publique après le lancement d’une campagne sur les réseaux sociaux, intitulée «Love is not tourism». L’initiative a appelé les gouvernements du monde à permettre aux couples de se retrouver, faisant ainsi le distinguo entre les voyages touristiques, considérés comme non prioritaire en temps de pandémie, et le regroupement familial nécessaire à l’équilibre de plusieurs foyers. Jusqu’ici, huit pays européens seulement, dont le Danemark et les Pays-Bas, autorisent la réunion de couples, selon les responsables du mouvement, cité par Le Monde.

Cette semaine, la France pourrait s’y joindre, en comblant un vide juridique et permettant d’«ouvrir une procédure dérogatoire». «Les conjoints devront se présenter au consulat avec des documents attestant des activités communes, leurs pièces d’identité, une preuve de résidence en France pour le conjoint français, un titre de transport aller et retour», a expliqué Lemoyne. «Ces dérogations, qui seront validées par la commission interministérielle de crise, entraîneront la délivrance d’un laissez-passer lorsque c’est nécessaire».

Vendredi dernier, la Commission européenne a appelé, pour sa part, les Etats membres à autoriser l’entrée dans l’Union européenne (UE) des partenaires non mariés des citoyens et résidents européens, par dérogation visant les pays tiers, ce qui est encore peu courant.