Maroc : L’arrestation du journaliste Omar Radi s’inscrit dans un contexte de harcèlement judiciaire

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (FIDH-OMCT) a réagi, ce lundi, à l’incarcération du journaliste et militant Omar Radi, poursuivi pour des faits de «financement étranger et espionnage» présumé, puis visé par une plainte pour «viol avec violence». Ainsi, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMTC), membres du programme, ont exprimé leur inquiétude en décrivant un «harcèlement judiciaire continu et prolongé (…) de la part des autorités marocaines».

Arrêté et placé en détention préventive le 29 juillet dernier, Omar Radi a, avant cela, été interrogé «une dizaine de fois» par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) pour «réception de fonds étrangers dans le but de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat», et «viol», rappellent les ONG. Pour les deux structures, «la temporalité de la plainte pour viol déposée contre le journaliste interroge». «Le contexte marocain où plusieurs voix critiques ont déjà subi des intimidations portant atteinte à leur vie privée invite également à la prudence quant aux allégations portées contre M. Omar Radi», estiment les auteurs.

Frôlant la mise en doute de la version de la plaignante, les deux ONG se rattrapent en suggérant une «instrumentalisation de la lutte contre le viol et les autres formes de violences sexuelles», qui «pourrait s’avérer extrêmement dangereuse pour les femmes survivantes de violences, dont la parole est très souvent mise en doute». Dans ce sens, elles insistent sur le fait que «la parole des femmes doit être entendue et des sanctions doivent être prises contre les auteurs de violences sexuelles et sexistes après des enquêtes détaillées et indépendantes». Présidente de la FIDH, Alice Mogwe plaide ainsi pour «une enquête approfondie, indépendante, transparente et équitable».

Le journaliste et militant devra comparaître le 22 septembre prochain pour les faits qui lui sont reprochés.