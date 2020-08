Maroc : Trois fonctionnaires des tribunaux succombent au nouveau coronavirus

Le Syndicat national de la justice, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), a annoncé que trois fonctionnaires au sein des tribunaux marocains sont décédés, dans les trois jours ayant suivi leur infection au nouveau coronavirus, à Ouazzane, Ouarzazate et Fès.

Dans la capitale spirituelle, le personnel du tribunal de première instance a déjà averti sur la présence de cas en son sein, exigeant des tests PCR. Un sit-in a, dans ce sens, été organisé dès juillet dernier.

Dans un communiqué publié dimanche, le syndicat s’indigne que le message de condoléances du ministère de la Justice serve surtout à «couvrir l’incapacité» du département à «fournir les mesures et le matériel nécessaire pour garantir les précautions contre la propagation du nouveau coronavirus». Pour la centrale, il s’agit aussi d’un «désaveux des responsabilités obstruant les termes de la circulaire du ministre de l’Economie, des finances et de la réforme administrative n°4/2020 et le guide de pratique l’accompagnant, comme si ces décès étaient simplement un destin».

Ainsi, le syndicat estime que le ministère de la Justice a «l’entière responsabilité sur la détérioration des conditions de santé des employés du département», particulièrement dans les tribunaux, où les fonctionnaires sont décimés par la pandémie de la covid-19.