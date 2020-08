Covid-19 à Tindouf : Le Polisario décide de museler les voix contestant sa version

La direction du Polisario est décidée à museler toutes les voix contestant la version officielle sur le nombre d'infections par la Covid-19 parmi la population des camps de Tindouf.

On apprend que ce dimanche 9 août, les services de sécurité du Front ont convoqué tous les médecins, les infirmiers et quelques bloggeurs pour qu’ils signent des déclarations sur l’honneur. Ils doivent ainsi s’engager à ne plus diffuser des informations sur la crise sanitaire contredisant les bilans officiels présentés par le porte-parole du comité de suivi de la pandémie.

Si aucune arrestation n’a été enregistrée, pour le moment, un médecin a été interrogé par la police pendant plus de trois heures ce dumanche. Il s’agit du professionnel de santé qui a lancé des messages sur les réseaux sociaux en castillan alertant de cas de décès et du manque de moyens pour faire face au virus. Il est par ailleurs le cousin de l’actuel représentant du Polisario en Espagne, Abdellah Arabi.

Ce tour de vis sur la communication autour du coronavirus a été décidé le vendredi 7 août, à l’occasion d’une réunion restreinte présidée par Brahim Ghali, avec la participation de sécuritaires du Front.

Depuis quelques jours, des médecins ont lancé sur les réseaux sociaux des témoignages contredisant la version officielle du Polisario qui se veut rassurant.