Enseignement en présentiel ou à distance : Le ministère de l’Education n’a toujours pas tranché

Après son premier communiqué ayant été interprété différemment, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué ce dimanche ne pas avoir tranché quant à la prochaine rentrée scolaire.

«À la suite de données erronées rapportées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant la mesure d'entrée à l'école 2021-2020, et pour éclairer l'opinion publique éducative et nationale», indique en préambule, le ministère dans un communiqué.

«La fin de chaque année académique a été toujours marquée par la publication de la décision ministérielle qui organise la prochaine année académique, qui comprend les processus de préparation de la rentrée scolaire, les étapes et les activités programmées de base, ainsi que la date de début des cours, fixée pour cette année le 7 septembre 2020», rappelle le département. «Cela permet aux acteurs de l'éducation, aux familles, aux écolières et aux élèves de pouvoir s'informer sur ces différentes étapes et s'y préparer», poursuit-on.

Ainsi, «contrairement à ce qui circule, la décision ministérielle du 6 août de cette année n'a pas été tranchée de manière catégorique quant au modèle éducatif qui sera adopté lors de la prochaine rentrée scolaire (enseignement scolaire en présentiel, à distance ou les deux en même temps)», assure le ministère.

Et d’ajouter qu’il a été souligné que ces exigences peuvent être modifiées ou adaptées, que ce soit en rapport avec la rentrée scolaire ou pendant l'année scolaire, en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique et des mesures de précaution et légales qu'elle nécessite.

«Le ministère, à l'instar de l’année scolaire 2019-2020, prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir le droit à la scolarisation pour tous les élèves de tous les niveaux académiques, dans le plein respect des conditions et normes de sécurité sanitaire établies par les autorités compétentes», précise le département.