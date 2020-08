Pêche : Trois chalutiers chinois de Shandong Fisheries dépêchés au Maroc

La Chine a récemment dépêché ses navires Peony 1, 2 et 3 en Afrique pour des activités de pêches qui concerneront notamment le Maroc.

Selon Sea Food Source, une fête de lancement a récemment eu lieu pour trois nouveaux navires chinois qui seront exploités par la société de pêche publique Shandong Provincial Distant Water Fishing Co. (également connue sous le nom de Shandong Fisheries Co).

L'expansion en Afrique de l'Ouest est une priorité pour l'entreprise et le gouvernement provincial qui la contrôle, a déclaré le PDG de la société Qi Fu Cheng. Ce dernier a dirigé un voyage de recherche en 2018 au Maroc et dans d'autres États d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana. Shandong Fisheries Co. était l'une des nombreuses entreprises de pêche représentées dans une délégation conduite par le vice-ministre chinois de l'Agriculture Zhang Taolin à Rabat en janvier pour discuter de la coopération dans l'agriculture et la pêche.

Longtemps le domaine de la flotte espagnole, les eaux maritimes du Maroc sont devenues une destination de choix pour les entreprises de pêche chinoises, avance Sea Food Source. L'année dernière, une autre société d'État, China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Corp (connue sous le nom de ZhouYu), a envoyé huit nouveaux navires au Maroc pour pêcher le poulpe et d'autres espèces.