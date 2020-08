Pays-Bas : Décès de l'écrivaine néerlando-marocaine Naima El Bezaz

L'écrivaine néerlando-marocaine Naima El Bezaz est décédée cette semaine à l'âge de 46 ans. Elle se serait suicidée, laissant deux filles orphelines, selon Hart Van Nederland et NOS.

La Néerlando-marocaine a fait ses débuts à l'âge de 21 ans avec son roman La Route du Nord, où elle raconte l’histoire d’une Marocaine qui espère une vie meilleure en Europe. Une œuvre suivie par d'autres livres, tels que De Verstotene et The Happiness Syndrome de 2008, dans lesquels elle écrit sur sa lutte contre la dépression.

Son dernier livre Au service du diable a été publié en 2013. Mais Naima El Bezaz a remporté son plus grand succès en 2010 avec Vinex Women, une description détaillée et critique de sa vie dans le quartier Vinex à Zaandam. Son franc-parler sur la sexualité l'a amenée à être l'objet de menaces.

Le décès de Naima El Bezaz a notamment été annoncé par l’écrivain néerlando-marocain Abdelkader Benali.

De schrijver Naima el Bezaz is overleden. We debuteerden midden jaren negentig, zij met de roman De weg naar het noorden. Ze maakte meteen indruk op me. Intelligent en gevat. Ze vertelde me wat ik moest doen als schrijver om te slagen. Ik zal ons optreden op de Caïro boekennieuws