Cinq nouveaux cas de coronavirus et un décès dans les camps de Tindouf

La direction du Front Polisario continue de rassurer quant à la propagation du nouveau coronavirus dans les camps de Tindouf, bien que sa version soit contestée par les témoignages de médecins dans les camps de Tindouf.

Ainsi, un porte-parole du «Comité national pour la prévention du coronavirus» a annoncé 5 nouvelles infections, portant à seulement 10 le nombre total de cas du coronavirus à Tindouf.

Mohamed Salem Cheikh a ainsi précisé que deux nouvelles rémissions ont été enregistrés au cours des dernières 48 heures, et un décès lié à la Covid-19.

Et d’appeler les Sahraouis des camps à «suivre les mesures préventives en portant un masque, en adoptant la distanciation sociale, en évitant les rassemblements et en évitant de visiter les malades».

Il y a deux jours, des médecins opérant dans les camps de Tindouf ont démenti la version rassurante du Polisario. Ils ont ainsi pointé un système sanitaire en lambeaux, évoquant même plusieurs décès liés au coronavirus à Tindouf.

Le responsable de la santé au niveau du «camp Smara» a lui-même reconnu une «propagation inquiétante du coronavirus» dans ce camp, confirmant des «cas positifs et des décès avérés par la Covid-19» en plus de cas de décès à cause d’une «fièvre mystérieuse».