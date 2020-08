Marrakech : Une femme succombe à ses blessures subies lors d'un vol à l'arraché

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, vendredi, trois individus âgés entre 21 et 32 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol, coups et blessures ayant entraîné la mort et dissimulation d'objets issus d'un crime.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu'un individu avait volé, le 28 juillet dernier au quartier M’Hamid, le sac à main d'une femme qui a par la suite succombé aux blessures subies, ajoutant que les recherches sur le terrain et les investigations techniques ont permis d’identifier le suspect principal et de l’interpeller, ainsi que deux autres mis en cause qui se chargeaient de liquider à Marrakech et à Casablanca les objets issus de son activité criminelle.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par la saisie de 52 téléphones portables, des sacs à main pour femme, des montres, des bijoux, des produits de beauté, des parfums, des clés, des lunettes de soleil et des sommes d’argent en devises nationale et internationale, obtenues d'opérations de vol à l’arrachée, selon la même source.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.