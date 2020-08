Le Groupe OCP fête ses 100 ans d'existence

Le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) a fêté vendredi ses 100 ans d'existence, l’occasion de revenir sur les moments clés de son histoire et de célébrer toutes celles et ceux qui l’ont marqué, annonce le groupe dans un communiqué.

Il y a cent ans en effet, l’OCP voit le jour, le premier coup de pioche est donné en mars 1921 dans les environs de la future ville de Khouribga. Dans les années 1930 et pendant la seconde guerre mondiale, le groupe était une entreprise publique, et constituait la première cheville ouvrière du pays.

De la première usine de superphosphates mise en service dans le port de Casablanca, en passant par l’exploitation des gisements de Gantour, puis en 1952, l’exploitation de la première mine à ciel ouvert dans l'histoire du groupe, l'OCP prend racine.

