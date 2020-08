Ceuta : Premières mises en place de la nouvelle clôture mesurant 10 mètres de haut

La société publique Tragsa a érigé un premier échantillon de ce que sera la nouvelle clôture frontalière de Ceuta, surélevée à une hauteur de dix mètres et couronnée par de grands cylindres métalliques lisses au lieu de fils barbelés avec des lames.

La société a placé deux pièces d’environ 2,5 mètres de large chacune dans les environs de la Finca Berrocal, où plusieurs des plus nombreuses entrées réussies se sont produites ces dernières années.

Ces parties sont situées du côté de la clôture la plus proche du Maroc, dans un secteur où les concertinas ont été remplacées, pour contenir «plus efficacement» la pression migratoire par voie terrestre sur la ville autonome. «Chaque section comprend des barres verticales en bas et des plaques sans filet au milieu pour compliquer l’escalade. Les quatre mètres supérieurs sont constitués d’un treillis et du cylindre», décrit Europa Press.

Pour la définition de ces ouvrages, la société publique Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), dépendant du ministère de la Défense, a préalablement réalisé «une étude technique complète» de la situation des infrastructures frontalières.

L’année dernière, le ministère espagnol de l’Intérieur a mandaté Tragsa pour effectuer des travaux de renforcement des clôtures, de remplacement des concertinas et de construction de nouvelles sections «dans les zones les plus vulnérables» du périmètre frontalier de Ceuta, avec 8,2 kilomètres de longueur. Les travaux pour un montant de 8,3 M€ ont débuté au début de décembre de 2019 et durent 10 mois.