Coronavirus : L’armée débarque à Tanger pour soutenir les efforts des autorités locales

Depuis jeudi soir, des membres des Forces armées royales (FAR) ont été déployés dans différentes zones de Tanger, dans le cadre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus.

A en croire plusieurs sources sur place, citées notamment par Tanja 24, des patrouilles militaires et des véhicules ont été apperçus sillonés plusieurs quartiers de la ville du Détroit.

Les militaires doivent ainsi contriubuer à «restreindre les mouvements au niveau des quartiers et des régions avec une augmentation significative de cas du Covid-19», explique-t-on.

Des sources bien informées avaient confirmé que ces patrouilles militaires seront appuyées par des éléments de la sûreté nationale et des forces auxiliaires, dans le but de faire face aux cas de violations des mesures d'urgence sanitaire et de quarantaine que les autorités s’apprêtent à appliquer dans lesdits quartiers.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des barrières en béton ont également été mises en place au niveau de plusieurs avenues.

La ville de Tanger a connu ces dernières semaines une augmentation remarquable du nombre de nouvelles infections et de décès causés par le Covid-19.