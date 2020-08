Botola Pro D1 : Le Wydad s'incline face à la Renaissance de Berkane (2-1)

La Renaissance de Berkane s'est imposée (2-1) jeudi soir à domicile face au leader le Wydad de Casablanca, qui rate l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants, en match retard comptant pour la 20ème journée de Botola Pro D1.

Grâce à cette victoire, le club de Berkane s'offre une place dans le podium (2e) du championnat national, derrière son adversaire du jour qui demeure, malgré la défaite, leader avec un total de 37 points. Les hommes de Juan Garrido ont été les premiers à ouvrir la marque dès la 15ème minute du jeu grâce à un but de l'attaquant congolais Kazadi Kaasengu, avant que le défenseur berkani Omar Nemsaoui ne remette les pendules à l'heure à une minute de la pause.

Réduits à dix après l'expulsion de Yahya Jabrane (31ème), les Rouge et Blanc vont concéder un pénalty (59ème) sifflé par l'arbitre de la rencontre Samir Guezzaz après consultation du VAR, transformé par le capitaine du club berkani Mohamed Aziz (60ème).

Au terme de la rencontre, le WAC est toujours leader (37 pts), suivi du Raja de Casablanca et de la Renaissance de Berkane ex aequo (2e, 36 pts), tandis que le Mouloudia d'Oujda et le FUS de Rabat occupent la quatrième position avec 35 unités.

Vendredi, la Renaissance de Zemamra reçoit le Hassania d'Agadir pour le compte de la 20ème journée, tandis que l'Olympic de Safi sera en déplacement samedi à Casablanca pour croiser le fer avec le Raja en match comptant pour la même journée, dernière des mises à jour.