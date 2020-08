Marrakech : Handi +, première radio numérique pour les personnes en situation de handicap

Le paysage médiatique national et régional s'est enrichi avec le lancement, récemment à Marrakech, de Handi +, première radio numérique dédiée aux questions inhérentes aux personnes en situation de handicap au Maroc.

Cette radio, unique en son genre, puise sa création dans l'importance des questions liées à cette frange de la société et dans la conviction en la grande volonté de ces personnes à surmonter leurs handicaps, expliquent les initiateurs de ce projet.

Les responsables de cette radio sociétale et associative, accessible via le lien (http://listen.radioking.com/radio/286735/stream/332800), procèdent ainsi à l'invitation de personnes en situation de handicap pour jeter la lumière sur leurs expériences et discuter des défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Plusieurs spécialistes vont également enrichir le débat.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la radio, Abdelfattah Haddani, a expliqué que l'idée est née lors de la période du confinement sanitaire dû à la propagation de la pandémie de la Covid-19. Elle trouve son essence dans la conviction de l'équipe porteuse de ce projet quant au rôle indispensable des médias dans le renforcement de la prise de conscience et de la défense des droits de cette catégorie sociale.

Handi+ a contribué, à travers une série de programmes, au débat autour de nombreuses questions liées aux personnes à besoins spécifiques et à leurs familles durant la crise induite par la propagation du nouveau coronavirus, a relevé Haddani, également président de la Fondation Handimaghreb.

Pour lui, cette radio se veut une plateforme médiatique pour faire entendre la voix de cette catégorie en invitant un parterre de spécialistes, d'observateurs et d'experts dans le domaine du handicap au Maroc et dans le monde arabe pour partager les réalisations accomplies et mettre en avant les bonnes pratiques en la matière.