Maroc : Le taux de chômage franchit la barre de 12% au deuxième trimestre 2020

L'économie marocaine a perdu 589 000 postes d'emploi durant le deuxième trimestre de 2020 sous l'effet de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), l'état d'urgence sanitaire et le plein confinement, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Il s’agit ainsi d’une perte de 69 000 en milieu urbain et de 520 000 en milieu rural, contre une création moyenne de 64 000 postes entre les deuxièmes trimestres des trois années précédentes, précise le HCP dans une note d'information relative à la situation du marché du travail au T2-2020, faisant état d'une baisse des taux d'activité et d'emploi.

L'emploi rémunéré a enregistré une perte de 264 000 postes au niveau national, suite à une perte de 31 000 postes en milieu urbain et de 233 000 en milieu rural, relève la même source, ajoutant que l'emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 325 000 postes, conséquence d'une perte de 38 000 emplois en zones urbaines et de 287 000 en zones rurales.

De plus, le taux de chômage s'est accru de 4,2 points à 12,3% au deuxième trimestre 2020, contre 8,1% durant la même période un an auparavant, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

Ce taux a enregistré une forte hausse aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, passant respectivement de 3% à 7,2% et de 11,7% à 15,6%, précise le HCP. Et de rappeler que la dernière fois où le taux de chômage avait franchi la barre des 12% remonte au deuxième trimestre de 2001.

Le HCP ajoute que le taux de chômage des diplômés a, de son côté, enregistré une hausse de 3,7 points à 18,2%. Cette augmentation est plus prononcée parmi les détenteurs de certificats en spécialisation professionnelle (+11,7 points et un taux de 37%), de diplômes et certificats de l'enseignement fondamental (+4,6 points et un taux de 14,9%) et de diplômes en qualification professionnelle (+3,8 points et un taux de 20,3%).