Beyrouth : Le Maroc fournit une aide humanitaire et médicale au Liban

Conformément aux directives du roi Mohammed VI, le Maroc dépêche dès ce jeudi des aides humanitaire et médicale au Liban, endeuillé par la double explosion mortelle à Beyrouth qui a fait plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés.

Selon des médias libanais, qui citent un communiqué de l’ambassade du royaume dans la capitale Beyrouth, un pont aérien sera mis en place, à travers 8 avions (4 avions militaires et 4 civils) pour transporter ces aides destinées au peuple libanais.

Le communiqué précise que ces cargaisons se constituent de «295 tonnes de denrées alimentaires de base, dix (10) tonnes de médicaments, dix (10) tonnes d'outils et d'équipements médicaux et onze (11) tonnes de fournitures et équipements médicaux pour le Covid-19».

De plus, «une équipe médicale militaire arrivera aussi pour établir un hôpital de campagne afin d’assister les personnes touchées par l'explosion» qui s'est produite au port de Beyrouth, précise-t-on.

De son côté, la page Facebook «Forum des Forces Armées Royales» a également confirmé qu'un pont aérien sera établi entre Casablanca et Beyrouth pour transporter l'aide médicale et humanitaire d'urgence, après l'explosion sans précédent qui a eu lieu dans la capitale Beyrouth il y a deux jours.