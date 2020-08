Coronavirus : Des primes allant de 1 000 à 3 000 dirhams pour le personnel médical ?

Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a suggéré aux syndicats représentant les cadres de santé travaillant dans les hôpitaux publics d’accorder une prime variant entre 1 000 et 3 000 dirhams au personnel médical travaillant dans les unités de prise en charge des patients Covid+.

Selon des sources citées par Hespress, le ministre a ainsi proposé à ce que les cadres de santé qui traitent directement avec les patients atteints du coronavirus reçoivent une prime de 3 000 dirhams, le personnel des urgences, des services de réanimation et de maternité recevront 2 000 dirhams de primes tandis que le reste du personnel médical recevra une compensation de 1 000 dirhams.

La même source a rappelé que le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère et le directeur des ressources humaines se sont réunis, mercredi, avec les responsables des syndicats du secteur. Une rencontre durant laquelle le ministre a assuré avoir trouvé un compromis avec le gouvernement concernant ces primes qu’il a proposées pour le personnel médical.

A rappeler que cette catégorie, mobilisée depuis le début de la pandémie, a fait partie des fonctionnaires concernés par la décision du gouvernement prise en avril dernier et relative à la contribution des fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités territoriales au fonds spécial de gestion de la pandémie de coronavirus. L’Etat avait ainsi procédé à des prélèvements équivalant à trois jours de salaires sur une période de trois mois.