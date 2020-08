Marrakech : 9 090 bacheliers candidatent pour la faculté de médecine et de pharmacie

La Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech / DR.

Un total de 9 090 candidats et candidates se sont présentés, mercredi, au concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech relevant de l'Université Cadi Ayyad.

Ces candidats ont été présélectionnés pour passer les épreuves écrites du concours commun d'accès aux filières de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

Dans ce sens, l'Université Cadi Ayyad a mobilisé plusieurs staffs administratifs pour assurer la surveillance dans les 18 centres d'examens aménagés au niveau des villes de Marrakech, Safi, Essaouira, Ouarzazate, Fkih Ben Salah, Béni Mellal et de Benguérir pour le bon déroulement de ces épreuves.

Depuis les premières heures de la journée, lesdits centres ont connu une forte mobilisation afin de garantir les meilleures conditions pour l'organisation de l'accès des candidates et des candidats conformément au protocole sanitaire mis en place pour la lutte contre la Covid-19.

Dans ce cadre, la commission de suivi, présidée par le président de l'Université Cadi Ayyad, Moulay Lhassan Hbid, a effectué une visite à certains centres d'examens tels que la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, la faculté des lettres et des sciences humaines et la faculté des sciences Semlalia.

Cette visite visait à s'enquérir de près des mesures adoptées et des conditions d'organisation et de déroulement des examens, ainsi que du respect des dispositifs sanitaires et pédagogiques recommandés dans ce cadre.