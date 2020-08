Coronavirus : Le Maroc instaure la prise en charge à domicile pour les cas asymptomatiques

Le Maroc vient d’actualiser, ce mercredi, les procédures techniques de prise en charge des cas d'infection au SARS-CoV-2 et de leurs contacts, ainsi que la stratégie de dépistage.

Dans une circulaire adressée aujourd’hui aux différentes parties prenantes et consultée par Yabiladi, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb précise aussi que ce changement intervient «dans le cadre de la mise à jour continue du plan national de veille et de riposte à l'épidémie Covid-19 et, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle».

Ainsi, pour la prise en charge du cas possible, le document énumère les voies de détection d'un cas possible de Covid-19, citant à cet égard la consultation au niveau d'une structure de soins publique ou privée, le suivi des contacts, les activités de dépistage mais aussi les appels téléphoniques (Allo veille, allo 141 et allo 300). De ce fait, le démarrage de la prise en charge commence ainsi «en présence d'un tableau radio-clinique très évocateur de Covid-19», alors que le traitement débute «sans délai». De plus, «après bilan pré-thérapeutique», la circulaire recommande de faire un prélèvement pour confirmation virologique.

Pour la prise en charge du cas confirmé ou probable, le document indique que les cas symptomatiques sont impérativement pris en charge en milieu hospitalier et mis sous traitement de première intention pendant une durée de 10 jours.

Quant aux cas asymptomatiques, ils sont mis sous traitement de première intention pendant une durée de 7 jours. A cet égard, le département de la Santé annonce que ces derniers sont pris en charge à domicile en l'absence de facteurs de risque, avec un isolement durant les 7 jours de traitement et 7 jours supplémentaires, soit un total de 14 jours d'isolement. «Un suivi médical rigoureux de l'état de santé doit être assuré, afin de détecter précocement tout signe d'aggravation ou effet indésirable du traitement», précise-t-on encore.

Plusieurs conditions pour la prise en charge d'un cas asymptomatique à domicile

Sur ce point, le document évoque ainsi les conditions de prise en charge d'un cas asymptomatique à domicile. Il s’agit de l’absence de facteurs de risque (âge supérieur à 65 ans, asthme et maladies respiratoires chroniques, hypertension artérielle, diabète, obésité pathologique, insuffisance d'organes, cancers ou toutes immunodépressions». Elle s’applique aussi à tout «patient ne souffrant d'aucun trouble psychique», «jugé capable de respecter les précautions recommandées et déclarer tout signe clinique à l'équipe chargée de la prise en charge, joignable 24/24» et disposant d’une «chambre individuelle bien aérée».

Cette prise en charge à domicile comprend ainsi un «traitement curatif standard, selon le protocole en vigueur», en plus d’une «sensibilisation par rapport aux effets indésirables et aux mesures barrières et d'hygiène» et une «surveillance téléphonique journalière», tout au long de cet isolement à domicile qui durera 14 jours, à compter de la date de début de traitement.

Et de préciser que la décision de prise en charge à domicile est une «décision de l'autorité sanitaire de proximité, avec l'appui de l'autorité territoriale» et qu’elle sera «prise dans le cadre d'une commission qui doit comporter le médecin chef du centre de santé ou son représentant, l'assistante sociale et un représentant de l'autorité territoriale». Elle doit tenir compte aussi de l'avis du patient et de sa prédisposition à assumer cette option, à même de renforcer son adhésion à la décision», selon un formulaire de consentement.

La même source, évoquant les critères de guérison, indique que pour un cas asymptomatique, la rémission «ne peut être évoquée qu'à l'issue des 7 jours de traitement, sans l'apparition du moindre symptôme évocateur de la maladie». Elle est déclarée à l'issue de la période de traitement de 10 jours pour un cas symptomatique (probable ou confirmé), plus des deux critères : «Nette amélioration clinique, avec une apyrexie pendant 3 jours consécutifs» et «normalisation du bilan biologique». La circulaire évoque aussi une «prise en charge en post-guérison», avec des mesures strictes à adopter par un patient déclaré guéri.

Enfin, la circulaire évoque aussi le choix des populations cibles de dépistage. «Le classement et la priorisation des groupes de populations à dépister se fera par la délégation du ministère de la Santé en collaboration avec les postes de coordination provinciaux (PCP), tenant compte d'une évaluation du risque basée sur les éléments suivants», précise-t-on.

Il s’agit ainsi de la situation épidémiologique, y compris la cartographie des cas positifs et des contacts, l'interaction de ces groupes avec la communauté, la densité de la population et son activité.