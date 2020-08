Maroc : Le pacte de relance économique suffira-t-il pour l’après Covid-19 ?

Mardi, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun, a rendu public un pacte pour la relance économique et l’emploi. Il s’agit de mesures tenant compte des spécificités sectorielles, dans le cadre desquelles 120 milliards de dirhams (MMDH) seront alloués à l’économie nationale. Ce budget est réparti sur les crédits garantis par l’Etat (75 MMDH) et le Fonds d’investissement stratégique (45 MMDH).

La première partie (75MMDH) bénéficiera particulièrement aux petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises (PME-TPE), dont l’activité, les finances et les emplois ont été impactés par les effets de la crise sanitaire. La seconde sera mobilisée auprès de bailleurs de fond nationaux et internationaux (30 MMDH), en plus de 15 MMDH du budget général de l’Etat, déjà programmé dans la loi des finances.

Un budget de soutien qui doit obéir à des conditions

Dans un contexte où nombre d’économistes ont donné leurs lectures de la situation économique pendant et après la crise sanitaire, ainsi que leur vision des solutions possibles pour atténuer les impacts socio-économiques, d’autres estiment que ce budget ne permettrait une réelle relance que si les aides sont soumises à des conditions. L’une des principales exigences serait ainsi que les entreprises s’engagent à atteindre des résultats, en contrepartie du soutien étatique.

Expert en économie et en finances, Taib Aisse considère en effet que l’aide de l’Etat est primordiale pour contenir les conséquences de la crise sanitaire. «Les entreprises marocaines ont énormément besoin de financement, puisque nous vivons une crise inédite, avec de graves répercussions qu’on verra à partir du mois d’octobre-novembre et qui continueront en 2021», note l’économiste. Selon lui, il faut notamment prévoir qu’«il y aura beaucoup de faillites et de licenciements ; l’Etat doit donc soutenir ces structures pour préserver les emplois».

«Si l’Etat contribue au financement des entreprises, c’est un investissement dont il va récolter les retombées par le biais des impôts et de la création de postes, d’où la grande importance de ce soutien» explique-t-il pour monter d’abord l’intérêt de ce soutien, qui, cependant, ne suffirait pas à lui seul. «C’est un bon mécanisme, certes, mais il faut faire plus d’efforts et mettre en place des mécanismes de financement et de subventions directes, tout en les mettant sous conditions que l’entreprise s’engage à atteindre des résultats définis», souligne encore le spécialiste.

Plus que par la valeur du budget, l’efficacité de cette initiative devient ainsi tributaire de critères, qui n’ont pas encore été définis, puis de résultats dans les mois à venir, estime Taib Aisse, qui souhaite que des conditions soient établies. Car selon le spécialiste, «cela ne sert à rien d’aider des entreprises qui ne vont pas atteindre des objectifs», surtout lorsqu’ils bénéficient de «deniers publics au risque qu'ils partent en fumée».

«Ce budget public doit être protégé par des engagements fermes des structures bénéficiaires et controlé par les pouvoirs publics.» Taib Aisse

Les entreprises doivent s’engager pour éviter une crise socio-économique

Concrètement, l’expert plaide pour la mise en place de contrats programmes avec les entreprises auxquelles le soutien s’adresse, en plus de financements directs soumis aussi à des garanties. «Si les entreprises bénéficiaires n’atteignent pas les objectifs prévus dans le contrat-programme, elles devront rembourser l’Etat», propose Taib Aisse.

Pour le spécialiste, il s’agit de faire que «la relance des activités économiques donne efficacement des résultats concrets, qui peuvent être des indicateurs en termes de chiffre d’affaires, de création d’emplois, de valeur ajoutée, d’innovation ou autres». Selon lui, ces critères devront surtout être adaptés aux besoins de l’économie nationale et imposés aux entreprises, afin que ce budget alloué permette réellement de relancer l’économie.

«Si des entreprises font faillite, nous assisterons à des vagues de licenciements par milliers et nous passerons d’une problématique économique à une problématique sociale, qui risque de crisper davantage la situation des citoyens, et le Maroc n’a pas besoin de cela», prévient Taib Aisse.