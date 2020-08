Le Polisario tacle l'Espagne, lui reprochant de «se désengager de ses responsabilité» au Sahara

Deux jours seulement après la réaction de l’Espagne, affirmant qu’elle «se considère détachée de toute responsabilité internationale en matière d'administration du Sahara Occidental», le Front Polisario a tiré mardi sur Madrid.

Ainsi, Abdullah Arabi, représentant du mouvement séparatiste en Espagne, a reproché à Madrid de «se désengager de ses responsabilité» au Sahara. Et de mettre en garde contre «les méthodes politiques et diplomatiques utilisées par le gouvernement espagnol pour se soustraire à ses responsabilités politiques et juridiques envers la décolonisation du Sahara occidental». «Cela montre une sorte de soumission aux demandes expansionnistes du régime marocain visant à annexer unilatéralement des parties de la région du Sahara occidental», a-t-il fustigé.

Lundi, le gouvernement espagnol a répondu à la question du sénateur Gorka Elajabarrieta de la formation indépendantiste basque EH Bildu portant sur la disparition, le 18 juin 1970, de Sidi Brahim Bassiri. Marid a ainsi cité sa lettre adressée le 26 février 1976 au secrétaire général de l'ONU.

Mais pour le Polisario, cette disparition «s'est produite alors que (Sidi Brahim Bassiri, ndlr) se trouvait en détention dans l'État espagnol, et par conséquent, il est du devoir du gouvernement de Madrid d’apporter des clarification des faits, l’identification des auteurs potentiels et un règlement du maximum de dommages possibles». Et de fustiger une «sombre page du passé de l’Espagne dans son ancienne colonie, le Sahara occidental».

Ce n’est pas la première fois que l’Espagne s’attire les foudres du mouvement séparatiste. Mais sa position est parfaitement conforme aux déclarations de son ancien chef de la diplomatie, Josep Borrell qui avait rappelé, en octobre 2018, que «l’Espagne n’est pas considérée comme la puissance administratrice du Sahara occidental dans les résolutions annuelles de l’Assemblée générale des Nations unie».