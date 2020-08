Belgique : Une association voit le jour en hommage au bénévole Zakaria Moussa, mort à 26 ans

L’association Zakaria Moussa a récemment vu le jour, en hommage au jeune bénévole du même nom, décédé à Bruxelles le 21 juin dernier. A 26 ans, il est mort après avoir marqué le quotidien de plusieurs Bruxellois, pour ses distributions alimentaires et de jouets, commencées avec le confinement lié à la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans la continuité des initiatives lancées par le défunt, l’association sans but lucratif (ASBL) a prévu comme première action des «Colis du cœur Zakaria asbl», a fait savoir Zaccaria Moudden, ami proche du jeune décédé et membre fondateur du projet, avec d’autres amis et proches. Il s’agira ainsi de «distributions de cartables avec trousses scolaire, de sachets de bonbons et de casquettes aux enfants du Home Victor Du Pré», a indiqué l’associatif belgo-marocain sur sa page Facebook.

«En préparation de la rentrée scolaire, il voulait continuer l’action, avec l’achat de trousses équipées et de fournitures. Autant dire qu’il vivait pour renforcer la solidarité entre les citoyens, toujours le cœur sur la main», a précédemment déclaré Zaccaria Moudden à Yabiladi.

Avec le décès de Zakaria Moussa, la famille du défunt a également souhaité rendre hommage au travail bénévole de son fils, en l’intégrant dans une continuité et en l’encadrant d’un point de vue organisationnel.