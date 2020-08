FAR : Le Maroc élargit la composition de son armée de réserve

La composition de l’armée de réserve au Maroc connait une évolution. Le Dahir n°1.20.71, datant du 25 juillet 2020 et publié au Bulletin officiel du 4 août, prévoit d’apporter une modification à l’article 3 de la loi 5.99 du 25 août 1999 relative à la réserve des Forces Armées Royales.

L’amendement porte sur un élargissement de ce corps des FAR pour intégrer le «personnel des établissements et entreprises publics, les personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant reçu une formation militaire au sein d’un établissement relevant des Forces armées royales, parmi les officiers de réserve». Cette modification concerne notamment les 15 000 assujettis aux services militaires ayant commencé le cycle de leur formation en septembre 2019.

L’armée de réserve des FAR se compose de deux corps : un pour les officiers et un autre pour les sous officiers. Le premier comprend «les officiers de carrière libérés de leur service actif pour toute autre cause que l'inaptitude définitive à servir ; des assujettis au service militaire ayant accompli le service actif ou la période d'instruction spéciale ; des ex-assujettis au service civil ayant accompli la période d'instruction militaire et des lauréats des écoles et établissements d'enseignement et de formation dont le régime des études comporte une formation paramilitaire», précise l’article du Dahir de 1999.

Le deuxième comprend «des militaires de même rang de l'armée active, retraités pour toute autre cause que l'inaptitude définitive à servir, et des militaires de l'armée active libérés, les uns et les autres recevant dans le corps des personnels de réserve non-officiers le grade détenu à leur radiation des cadres de l'armée active ; des assujettis au service militaire ayant accompli leur service actif et des appelées volontaires ayant accompli le service actif. Ces personnels sont reversés automatiquement dans la réserve à leur libération des Forces Armées Royales», indique l’article 4 du même Dahir.

Le service dans la réserve des officiers et des personnels non-officiers des FAR «est dû jusqu'à la limite d'âge de leur grade, augmentée de cinq ans et jusqu'à 40 ans révolus pour les appelées volontaires ayant accompli le service actif», précise l’article 5 du texte de 1999.