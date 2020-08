L’ONEE s’explique sur l'incident survenu au niveau du câble électrique entre le Maroc et l'Espagne

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a apporté, ce mardi, plus de précisions sur l'incident survenu au niveau du câble électrique entre le Maroc et l'Espagne. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’office dément ainsi les informations relayées par des médias, selon lesquelles le câble d’interconnexion électrique aurait été endommagé.

«En date du 30 juillet 2020, une légère fuite d’huile diélectrique biodégradable a été détectée au niveau du câble sous- marin de réserve n°4 de l’interconnexion électrique Maroc-Espagne (IME), patrimoine commun de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et Red Electrica de España (REE). Cet incident n’a eu aucun impact sur le fonctionnement normal des deux interconnexions 1 et 2 en service, et qui assurent la liaison électrique sous-marine entre les réseaux maghrébin et européen», assure-t-on.

L’ONEE ajoute que le câble objet de l’incident est un câble de secours qui était hors service en raison de travaux de réparation définitive suite à un incident d’origine externe, suite auquel une entreprise spécialisée avait déjà réalisé la première phase de réparation qui consistait au colmatage des fuites d’huile et en la réalisation d’une première jonction à une profondeur d’environ 500 m.

Ainsi, «dès la survenue de l’incident, l’ONEE et REE ont immédiatement mobilisé, en urgence, un bateau spécialisé équipé d’un ROV (Remotely Operated Vehicule) qui a pu localiser, ce lundi 3 août 2020, la fuite d’huile à une profondeur d’environ 200 m au niveau d’une tête de colmatage du câble 4 réalisée lors de la première phase de réparation de ce câble».

Et l’ONEE d’assurer que «les démarches sont en cours en parfaite coordination entre l’ONEE et REE pour activer la remise en état définitive de ce câble».