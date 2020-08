Coronavirus : Suspension des lignes de bus reliant Casablanca à Mohammedia

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a nécessité la fermeture de huit villes, dont Casablanca, il y a deux semaines, la circulation des bus reliant Mohammedia et la capitale économique a été suspendue. L’annonce a été faite, hier soir, par Alsa City Bus Casablanca, en charge d’assurer la liaison via les lignes 800, 900 et M01.

Ces dernières sont ainsi à l’arrêt, depuis ce mardi et jusqu’à nouvel ordre, conformément aux directives des autorités locales, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a indiqué le transporteur dans son annonce.

Dimanche 26 juillet au soir, les ministères de la Santé et celui de l’Intérieur ont annoncé qu’à partir de minuit, la circulation depuis et vers les villes les plus impactées par la pandémie allait être suspendue. Il s’agit de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Kénitra, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech.