Deux Marocaines dans le classement «Women Behind Middle Eastern Brands» de Forbes

Le magazine Forbes Middle East a lancé la deuxième édition annuelle de sa liste des femmes entrepreneures ayant créé des marques et des startups dans la région, et ont réussi à attirer l'attention des consommateurs et des investisseurs aux niveaux local et régional, et à transformer leurs institutions en entreprises durables et rentables.

Intitulée «Women Behind Middle Eastern Brands» avec des femmes originaire du Moyen-Orient ou ayant établi des marques dans la région, la liste comprend les noms de deux Marocaines.

Il s’agit, en effet, de Salwa Akhannouch, femme du miliardaire, président du RNI et ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch, et qui a lancé sa marque de cosmétiques Yan & One en 2017. Selon Forbes, de nombreuses célébrités utilisent les produits de cette marques. Le magazine rappelle aussi que Salwa Akhannouch est également PDG et fondateur du groupe Aksal.

La liste comprenait également la femme d'affaires marocaine Mouna Abbassy, basée aux Emirats arabes unis et qui a créé sa marque IZIL Beauty à Dubaï en 2012. Elle s'est aussi spécialisée dans le domaine cosmétique pour développer ses produits.

Forbes Middle East rappelle que l'année dernière, Mouna Abbassy a créé sa propre usine de produits de beauté à Ras Al Khaimah.

L'Irako-américaine Huda Qattan arrive, cette année, en tête de «Women Behind Middle Eastern Brands», avec sa marque Huda Beauty, qui a le soutien de plus de 46 millions de followers sur la plateforme Instagram. Forbes estime sa richesse, l'année dernière, à environ 610 millions de dollars.

Le secteur de la mode représente 42% de la liste, avec 17 femmes d'affaires, dirigées par la créatrice de mode Reem Akra. Le secteur de la bijouterie occupe la deuxième place, avec 9 marques dirigées par des femmes de la région, et à leur tête l'Egyptienne Azza Fahmy.