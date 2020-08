Un hôpital de campagne de 1 200 lits mis en place à Fès 

Alors que Fès-Meknès était en tête des régions du royaume pour les nouveaux cas testés postifs au coronavirus entre dimanche et lundi, les autorités locales ont annoncé hier la mise en place d’un hôpital de campagne à Fès pour accueillir des cas Covid+.

Selon plusieurs médias arabophones, ce centre aura une capacité de 1 200 lits, avec deux ailes pour hommes et femmes, qui seront «suivis par un personnel médical et infirmier expérimenté et comprendra aussi des espaces de loisirs et de sports». La mise en place de cette infrastructure intervient dans le cadre d’une démarche proactive à un moment où la capitale spirituelle du royaume enregistre un nombre élevé de cas ces derniers jours, parallèlement à l'augmentation du nombre de tests réalisés quotidiennement.

Cet hôpital de campagne doit ainsi faciliter la prise en charge des cas de Covid-19, permettre aux services de réanimation de prendre en charge les cas critiques, ainsi que de libérer des lits d'hôpitaux pour fournir les soins médicaux nécessaires aux personnes atteintes d'autres maladies.

Lundi soir, lors du point de presse quotidien, le ministère de la Santé a annoncé que la région Fès-Meknès a enregistré 225 cas confirmés du coronavirus, dont 201 cas confirmés rien qu’à Fès.

En l’espace d’une semaine, 60 professionnels de la santé au CHU de Fès ont contracté le coronavirus, selon des informations parvenues à Yabiladi. Nos sources évoquent ainsi une situation des plus inquiétantes dans une ville qui connaît un des plus grands nombres de nouveaux cas ces derniers jours.