Des métaux lourds dans les épices, un danger pour nos enfants

Le plomb contenu dans les épices, les cosmétiques et les jouets dans un pays peut exposer les enfants au plomb à des milliers de kilomètres. Dans un premier rapport du genre, l’UNICEF alerte sur un danger sanitaire qui guette des générations. L’organisation onusienne indique notamment que le Maroc fait partie des cinq pays, dont la composition d’épices commercialisées montre le taux le plus élevé de plomb détectable.

Citant une étude qui a porté sur 1 496 échantillons d’environ 50 épices provenant de 41 pays recueillis, l’UNICEF alerte que la moitié (50%) contient des niveaux détectables de plomb. Plus de 30% des échantillons étudiés ont montré une concentration supérieure à 2 ppm. «Les plus fortes doses ont été trouvées dans les épices achetées en Géorgie, au Bangladesh, au Pakistan, au Népal et au Maroc», indique l’institution onusienne.

Une forte toxicité dans les assiettes

L’ampleur internationale de la problématique de métaux lourds dans les produits de consommation est telle que l’UNICEF considère que tous les enfants du monde sont concernés, à divers degrés, par le saturnisme. Il s’agit d’une forme d’intoxication, qui peut être aiguë ou chronique, contractée dans le milieu professionnel ou domestique. Elle survient après l’absorption par le corps humain, de plusieurs manières, de plomb, de ses gaz, ses particules, ses sels ou ses dérivées.

Ces substances peuvent pénétrer dans l’organisme par voie digestive ou respiratoire, avec comme conséquence une toxicité souvent neurologique, hématologique ou rénale. Autre conséquence de la concentration des métaux lourds dans les produits de consommation chez les enfants, un tiers à travers le monde souffre de plombémie (taux de plomb présent dans le sang) «égale ou supérieure à 5 microgrammes par décilitre (µg/dL)».

Au Maroc, la moyenne reste préoccupante, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Cité par l’UNICEF, l’établissement américain de santé publique considère que 1 867 720 enfants du royaume sont concernés par une plombémie importante. Dans ses estimations minimales, l’IHME indique qu’au moins 945 445 enfants auraient des niveaux de plombémie supérieurs à 5 µg/dL.

La région du Moyen-Orient et de d’Afrique du Nord est concernée dans son ensemble. En moyenne, 63 441 649 enfants sur cette zone montrent une plombémie supérieure à ce chiffre.

L’UNICEF explique que les taux élevés de plomb trouvés dans les épices pourraient être liées à une agriculture organisée à proximité d’une activité industrielle connue pour l’utilisation de ces métaux, particulièrement les mines ou les usines de batteries électroniques. Le processus est enclenché avec l’absorption de ces substantes par les plantes, à travers le sol, l’eau, la pollution de l’air ou encore l’utilisation de certains engrais.

La difficile limitation de la propagation de la plombémie

Une fois que le plomb intègre cette chaîne, il devient difficile d’en limiter les conséquences sur les populations ayant accès à ces épices, voire impossible de stopper la propagation ailleurs. En effet, «l’interdépendance de la chaîne d’approvisionnement mondiale» fait que des produits à forte dose de plomb peuvent se retrouver à des milliers de kilomètres de leur lieu de production, ce qui contribue à répandre les effets sur différentes populations dans le monde.

En Caroline du Nord, des données collectées entre 2011 et 2018 révèlent, selon l’UNICEF, que près de 30% des échantillons de produits similaires contiennent 1 ppm (partie par million) ou plus de plomb. Par ailleurs, des analyses portant sur près de 500 marques de préparations pour nourrissons et d’aliments pour bébés a révélé que plus de 30% contenaient des niveaux détectables de plomb. L’UNICEF énumère «d’autres éléments» dangereux, comme l’«arsenic, le mercure, de fortes doses de pesticides et l’acrylamide», entre autres.

A travers la circulation de ces produits par le biais des activités d’exportation dans différents pays, la plombémie, mais aussi la pollution par le plomb via les outils technologique et le recyclage mal régulé, deviennent un phénomène transfrontalier. Pour l’UNICEF, la situation nécessite «une coopération internationale renforcée», afin de réduire les risques sur les enfants.