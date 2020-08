Après 141 jours d’hospitalisation, la Maroco-britannique Fatima Bridle guérit du coronavirus

Après une bataille de 141 jours contre le nouveau coronavirus, Fatima Bridle, une Maroco-britannique de 35 ans, a pu quitter l’hôpital. Considérée comme la plus ancienne patiente souffrant de covid-19 dans le pays, elle a exprimé son soulagement dès sa sortie.

Fatima, qui vit au Royaume-Uni, a passé 105 jours sous assistance respiratoire, après avoir été testée positive au SARS-CoV-2. Elle souffrait de pneumonie, l’un de ses poumons ayant été endommagé, et de septicémie, à cause de laquelle elle a passé 40 jours dans le coma.

«Je ne peux pas croire que je me suis réveillée de tout ça. Je sens qu’une nouvelle vie m’a été offerte», a-t-elle déclaré à The Sun. «A un moment donné, j’espérais mourir. C’était tellement effrayant et terrifiant. Je voulais crier mais je ne pouvais pas», se souvient-elle amèrement.

La jeune femme a senti son état de santé affaibli, après son retour d’un séjour d’un mois à Mohammedia, au Maroc, après lequel elle a été testée positive en mars dernier, avec son mari Tracy.

Fatima retrouve ainsi son époux après son rétablissement, en exprimant sa reconnaissance au personnel médical qui «lui sauvé la vie». «Tous méritent une médaille», a-t-elle déclaré.