Nouvelle vague du coronavirus : L’Istiqlal veut une mission parlementaire sur la capacité des hôpitaux

Face à la montée du nombre d’infections par le Covid-19, le groupe des députés de l’Istiqlal a appelé à la constitution d’une mission parlementaire exploratoire temporaire ayant pour objectif de se rendre sur place et s'informer de la capacité des hôpitaux à faire face à une deuxième vague de la pandémie.

Dans une lettre adressée, en ce sens, au président de la Commission des secteurs sociaux, les parlementaires de la Balance disent suivre «avec une grande inquiétude, l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays, surtout après les décisions gouvernementales prises avec beaucoup d'improvisation et de confusion dans la gestion de la crise et la faible politique de communication avec les citoyennes et citoyens».

Le groupe du PI veut ainsi savoir exactement «le nombre du personnel médical et paramédical, le stock de médicaments, de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, et la capacité clinique de réanimation des patients atteints par le coronavirus y compris dans les unités d'isolement, les sections pour les analyses de laboratoire et les autres étapes nécessaires pour contrecarrer la pandémie».

Les députés de l’Istiqlal ont demandé d’effectuer des visites dans l'hôpital Mohammed VI de Tanger, l’hôpital régional d’Ouarzazate, le CHU Ibn Rochd de Casablanca, le CHU Ibn Toufail de Marrakech, le CHU Avicenne de Rabat et le CHU Mohammed VI d'Oujda, et de tenir des réunions avec les responsables régionaux et provinciaux de ces hôpitaux ainsi qu’avec le ministre de la Santé.

Selon l’article 108 du règlement interne de la Chambre des représentants, le nombre des députés d’une mission exploratoire temporaire ne peut dépasser 13 et ne peut être inférieur à 2. L’expérience et la spécialité sont prises en considération dans la désignation des membres de ladite mission.