Casablanca : Effondrement d’une maison dans le quartier de Derb Sultan

Samedi dernier, deuxième jour de l’Aïd al-Adha célébré vendredi au Maroc, une maison de deux étages dans le quartier de Derb Sultan à Casablanca s’est effondrée, sans faire de dégâts humains.

Dans des déclarations au site d’information arabophone Febrayer, des témoins du quartier ont indiqué que des citoyens avaient préalablement informé «plus d’une fois» les autorités, pour les alerter sur la situation du bâtiment menaçant ruine, mais en vain.

Un autre témoin a ajouté que «c’est par miracle» qu’il n’y a pas eu des pertes humaines, d’autant plus que l’habitation est connue pour rassembler un nombre important de riverains, d’enfants et de jeunes, en plus du fait que la maison soit adjacente à une kissaria (galerie commerçante).