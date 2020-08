Un drapeau du Maroc dans le dernier clip de la star américaine Beyoncé

Pour ceux ayant visionné le dernier clip de la chanteuse et pop star américaine Beyoncé, publié sur YouTube le 30 juillet, un drapeau du Maroc ne vous a sans doute pas échappé.

La vidéo officielle de la chanson intitulée «Already» montre ainsi l'un des danseurs tenant le drapeau marocain alors que d'autres dansent près de la pop star. Le drapeau marocain peut être aperçu à la minute 4:21 du clip.

Cette chanson fait partie de l'album visuel de Beyoncé «Black Is King», un film musical américain de 2020, inspiré de «The Lion King: The Gift». L’album visuel est réalisé, écrit et produit par l'auteur-compositeur-interprète américain, selon Disney+.

Dans sa chanson, Beyoncé a fait équipe avec l’auteur-compositeur-interprète ghanéen Shatta Wale et le groupe américain Major Lazer. Selon la société de production de Beyoncé, la chanson et le projet Black is King sont «un mémoire de célébration pour le monde sur l'expérience noire».

«L'album, qui a été produit au cours d'une année, a été tourné dans plusieurs endroits, dont New York, Los Angeles, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, Londres et la Belgique», rapporte pour sa part News Africa Now.

Selon ce dernier, «le drapeau marocain est apparu sur l'album de Beyoncé le même jour que le peuple marocain célébrait le 21e anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI». Et de préciser que ce choix peut aussi s'expliquer par le fait que l'une des danseuses accompagnant Beyoncé est la Marocaine Hajiba Fahmi, qui travaille avec la stat américaine depuis janvier 2013.