Vox veut augmenter le budget de l’armée pour défendre Ceuta et Melilla

Vox est obsédé par les dépenses militaires du Maroc. En témoigne la proposition présentée par les députés de la formation d’extrême droite à la Chambre basse visant à consacrer jusqu’à 2% du PIB de l'Espagne à l’armée, rapporte des médias ibériques. «L’Espagne maintiendra, ainsi, sa supériorité militaire en Méditerranée occidental» et lui permettra d'«assurer sa souveraineté sur les villes autonomes de Ceuta et Melilla, et sur l'archipel des Canaries», justifie le parti dans son initiative.

Vox estime que «le Maroc a considérablement augmenté les capacités de ses forces armées et dispose déjà d'une armée qui, avec 200 000 soldats, est parmi les plus importantes et les plus modernes d'Afrique ; grâce à une hausse de 50% de ses dépenses de défense au cours des dix dernières années», rapporte l’agence Europa Press qui reprend des extraits de la proposition.

Le parti de Santiago Abascal a, par ailleurs, mis en garde contre les éventuelles répercussions sur l'Espagne du renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis. Vox affirme que les relations avec Washington «sont essentielles pour obtenir un soutien en cas de conflit avec les nations voisines ou pour revendiquer la souveraineté sur des territoires ou des mers proches du Maroc».

Vox rappelle également que «depuis 2018, une base militaire américaine est opérationelle à Tan-Tan, à environ 25 kilomètres de la côte atlantique et 300 km de l'archipel des Canaries. Il n'échappe à personne qu'une large base dans le sud du Maroc permettra au Pentagone d'atteindre des objectifs stratégiques d'une importance vitale pour ses intérêts». Le parti d’extrême droite cite à cet effet notamment «le contrôle des mouvements djihadistes, le transit des supertankers ou la surveillance des complexes énergétiques en Afrique du Nord-Ouest et du réseau de gazoduc qui traverse le Sahara et le Sahel», indique Europa Press.

Cette obsession de Vox de la modernisation de l'armée marocaine est contredite par la réalité des chiffres. En effet dans son rapport publié le 27 avril 2020, sur les 40 plus grandes dépenses militaires en 2019, le SPRI (Institut international de recherches et de paix de Stockholm) a classé l’Espagne au 17e rang mondial avec 17,2 milliards de dollars alors que le Maroc ne figurait même pas au classement. Le même centre, dans son rapport du 11 mars 2019, a placé le voisin ibérique au rang de 7e exportateur d’armes au monde.

La proposition présentée par Vox intervient alors que le gouvernement de coalition de gauche négocie le vote du projet de loi de finances 2021.