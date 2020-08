Coronavirus : Le nombre de décès au Maroc ne faiblit pas

Photo d'illustration / Ph. Associated Press (AP)

Entre samedi 17h et dimanche 17h, le Maroc a identifié 522 infections au nouveau coronavirus, soit un total de 25 537 patients, depuis le début de la pandémie dans le pays. Ce nombre équivaut à 70 cas pour 100 000 habitants, indique le ministère de la Santé, lors de son point de presse quotidien.

Par ailleurs, ces dernières 24 heures ont connu la guérison de 475 patients, soit un total de 18 435 et un taux de guérison atteignant près de 72%. Cela dit, 15 décès ont été déplorés (382 dans l’ensemble), ce qui représente le nombre le plus important de décès par jour, depuis le début de la pandémie au Maroc, avertit le ministère. Ces décès ont été comptabilisés à Tanger (5), Casablanca (5), Marrakech (2), Fès (2) et Rabat (1).

Le Maroc compte désormais 6 720 cas actifs, pris en charge dans les structures hospitalières dédiées dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (2 151), Casablanca-Settat (1 541), Fès-Meknès (1 657), Marrakech-Safi (545), Rabat-Salé-Kénitra (420), l’Oriental (89), Drâa-Tafilalet (107), Beni Mellal-Khénifra (108), Dakhla-Oued Ed Dahab (50), Souss-Massa (34), Laâyoune-Es Sakia El Hamra (8), Guelmim-Oued Noun (1).

Parmi ces cas actifs, le ministère avertit que ceux en situation critique sont en augmentation continue : 79 actuellement. 25 sont à Casablanca-Settat, dont 7 sous assistance respiratoire, 20 à Marrakech-Safi, 16 à Tanger-Tétouan Al Hoceïma, dont 2 sous assistance respiratoire, 10 à Fès-Meknès, 6 à Rabat-Salé-Kénitra, dont 2 sous respiration artificielle et 2 à Souss-Massa.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête, avec 183 infections : 167 à Tanger, 7 à Al Hoceïma, 5 à Tétouan, 2 à Ouazzane et 2 à M’diq.

S’ensuit Fès-Meknès, avec 146 cas : 114 à Fès, 14 à Sefrou, 8 à Meknès, 6 à Taza et 4 à Taounate. Casablanca-Settat a enregistré 79 cas, dont 70 à Casablanca, 4 à Sidi Bennour, 3 à Settat et 2 à Médiouna. Rabat-Salé-Kénitra aura compté 34 cas : 14 à Rabat, 10 à Kénitra, 5 à Témara, 1 à Sidi Slimane, Sidi Kacem et Khémisset.

Drâa-Tafilalet a identifié 27 nouveaux cas : 19 à Errachidia, 6 à Ouarzazate et 2 à Midelt. Beni Mellal-Khénifra en a, elle aussi, enregistré 27 : 14 à Khemisset, 10 à Beni Mellal, 1 à Azilal, Fqih Bensalah et Khouribga.

L’Oriental en aura identifié 9 : 4 à Taourirt, 3 à Oujda, 1 à Berkane et Jerada. Marrakech-Safi a compté également 9 cas : 6 à Marrakech, 2 à Youssoufia et 1 à Safi. Quant à Souss-Massa, elle en a identifié 4 : 2 à Agadir et 2 à Inezgane.

Laâyoune-Es Sakia El Hamra en a confirmé 2 à Laâyoune, et le même bilan a été enregistré à Dakhla-Oued Ed Dahab, dans la ville de Dakhla.

De ce fait, Guelmim-Oued Noun est la seule région à avoir enregistré 0 cas, ces dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé indique, dans un autre registre, que 16 151 cas contacts sont sous surveillance médicale.