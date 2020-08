M'diq-Fnideq : Plus de 50 hectares de forêt partis en fumée

Les équipes d'intervention poursuivent leurs efforts pour maîtriser l'incendie qui s'est déclaré, dans la nuit de samedi à dimanche, au sein de la forêt Haouz Malaliyine située dans la commune de Aaliyine (préfecture de M'diq-Fnideq).

Trois avions Canadairs des Forces armées royales (FAR), sept camions-citernes de la Protection civile et trois véhicules d'intervention des services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui s'est déclenché dans une zone difficile d'accès, avec des conditions climatiques marquées par la hausse des températures et les vents récurrents.

Par ailleurs, des centaines d'éléments de la protection civile, des eaux et forêts et la lutte contre la désertification, des FAR et de la promotion nationale ont été également mobilisés pour circonscrire les flammes, et ce sous la supervision des autorités préfectorales.

Selon les premières estimations, cet incendie a ravagé environ 50 hectares de couvert forestier comprenant principalement des arbres de pin d'Alep, de chêne-liège et des essences secondaires.