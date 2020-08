Insolite : Un pêcheur de Guelmim retrouve une bouteille à la mer lancée par une élève des Etats-Unis

Après avoir traversé l’océan Atlantique pendant plus d’un an, un message en bouteille d’une élève de la Greensboro Day School (Caroline du Nord) s’est retrouvé à plus de 6 000 kilomètres, entre les mains d’un pêcheur marocain de la région de Guelmim. L’écolière, Vivian Byerly, sait désormais que sa lettre a été reçue de l’autre côté de l’Atlantique.

Cette histoire a été relatée par le site local de Greensboro. En avril 2019, Vivian et ses camarades, maintenant en cinquième année, ont scellé des messages personnalisés dans des bouteilles en verre à envoyer en mer. Dans la lettre de Vivian, elle a dit au futur lecteur son nom et qu’elle était en troisième année à la Greensboro Day School. Elle a inclus le nom et l’adresse mail de son professeur, ainsi que celle de l’école.

«Si vous trouvez ce message, faites-le nous savoir», a écrit Vivian. Ses camarades de classe ont inclus le même appel dans leurs lettres, mais Vivian a personnalisé son message avec un dessin d’un navire et une citation inspirante de son choix, d’un auteur inconnu.

Les messages faisaient partie de la leçon de l’enseignante Susan Ferguson sur le puissant Gulf Steam au large des côtes de son Etat, inspirée des festivités de la «Journée des pirates» à l’école privée de Greensboro. Au total, 18 bouteilles de la classe de Vivian et de Brant seraient restées en mer, jusqu’à ce que Ferguson reçoive un mail.

Dans ce courrier, le pêcheur marocain apparait sur une photo, à côté de son neveu, tenant la lettre de Vivian. La lettre aura ainsi été trouvée au large de Guelmim. Des échanges ont alors eu lieu avec à la famille du pêcheur.

Selon la Greensboro Day School, le neveu du pêcheur a traduit la lettre pour son oncle, découvrant un beau message d’espoir qui affirme que «les choses iront mieux» car «l’orage n’est jamais éternel». A méditer...