Fès : Un homme attaque sa belle famille au couteau et se suicide

Le service préfectoral de la police judiciaire à Fès a ouvert vendredi une enquête sous la supervision du parquet compétent au sujet d’un individu qui a agressé à l’arme blanche ses beaux-parents, son beau-frère et son épouse avant de se suicider de la même manière.

La Direction générale de la sûreté national (DGSN) a indiqué, vendredi dans un communiqué, que la police judiciaire a été alertée sur un conflit entre le défunt (37 ans) et son épouse au domicile de ses beaux-parents au quartier Riad à Fès.

Le défunt a asséné des coups et blessures à l’épouse, ses parents et son frère à l’aide de l’arme blanche, leur causant des blessures de différents degrés de gravité, avant de s’auto-poignarder à l’aide de l’arme blanche et de trouver la mort dès son arrivée aux urgences de l’hôpital universitaire, précise le communiqué.

Selon la DGSN, le corps du défunt a été déposé à la morgue pour les besoins de l’autopsie, alors que les autres victimes ont été placés sous surveillance médicale à l’hôpital, dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire qui va élucider les tenants et aboutissant de cette affaire, ainsi que les motifs de ces actes criminels.