Frontières de l’UE et coronavirus : L’Algérie exclue, le Maroc maintenu

L’Union européenne (UE) a décidé, jeudi, de garder le Maroc sur sa liste des pays hors-UE concernés par la levée de restrictions sur le voyage, a annoncé le Conseil de l’Europe. Pour sa part, l’Algérie a été exclue de cette liste constituée de 12 Etats, confirmant en partie les premières indiscrétions venant de Bruxelles.

«A partir du 31 juillet, les Etats membres devront lever progressivement les restrictions de mouvement aux frontières extérieures pour les résidents des pays tiers suivants : Australie, Canada, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay, en plus de la Chine, sous réserve de l’application du principe réciprocité», a annoncé le conseil, dans un communiqué.

.@EUCouncil updates the list of countries for which Member States should gradually lift travel restrictions at the external borders.

