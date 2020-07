Maroc : Nouveau record avec 1 046 infections au coronavirus et 12 décès en 24 heures

Jusqu’à 17h ce jeudi, 1 046 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 23 259 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Le royaume atteint ainsi 64 infections pour 100 000 habitants, indique-t-on lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

186 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 17 311 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 74%.

De plus, 12 décès sont à déplorer entre hier et aujourd’hui. Le nombre total de morts à cause de la Covid-19 atteint 346. Des décès qui ont été enregistrés à Casablanca (5) Tanger (2), Fès (2), Meknès (1), Berkane (1) et Marrakech (1)», a-t-il détaillé.

Le Maroc compte désormais 5 602 cas actifs sous traitement, la plupart dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 644), Casablanca-Settat (1 597), Fès-Meknès (1 164), Marrakech-Safi (587) et Rabat-Salé-Kénitra (293 cas).

De plus, 79 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 9 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (22), Marrakech-Safi (23), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (18), Fès-Meknès (12), Rabat-Salé-Kénitra (2) et Souss-Massa (1).

Tanger, Casablanca et Fès sont les villes les plus touchées

Quant à la répartition géographique, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 267 nouveaux cas : 231 à Casablanca, 16 à Nouaceur, 7 à Berrechid, 6 à Mohammedia, 4 à Mediouna, 2 à El Jadida et 1 à Benslimane.

Vient ensuite Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, avec 258 cas : 235 à Tanger, 13 à Tétouan, 5 à Larache, 3 à Al Hoceima, 1 à Chefchaouen et un autre à Ouazzane.

De plus, 227 cas ont été enregistrés à Fès-Meknès : 213 à Fès, 12 à Meknès et deux cas à El Hajeb.

Marrakech-Safi a enregistré, pour sa part, 118 nouveaux cas : 94 à Marrakech, 9 à Essaouira, 6 à Safi, 5 dans la province d’El Haouz, 1 à Youssoufia et un autre à Kelaa des Sraghna. De son côté, Rabat-Salé-Kénitra a recensé 95 nouveaux cas : 48 à Sidi Kacem, 14 à Salé, 12 à Kénitra, 2 à Sidi Slimane et 1 à Khemisset.

Dans l’Oriental, 33 cas ont été confirmés (16 à Jerada, 11 à Oujda, 3 à Taourirt, 2 à Figuig et un à Nador), tandis que 30 cas ont été enregistrés à Drâa-Tafilalet (15 à Errachidia, 10 à Ouarzazate et 5 à Tinghir).

Il s’agit enfin de 10 nouveaux cas confirmés à Beni Mellal-Khénifra (7 à Béni Mellal et 3 à Khénifra), alors que 4 cas ont été enregistrés à Agadir (Souss-Massa) et 4 à Dakhla (région Dakhla-Oued Ed-Dahab).

De ce fait, les régions Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Le ministère précise aussi que 89% des nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du suivi des personnes contacts et la gestion des foyers d’infection.