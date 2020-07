Ceuta : La droite et Vox rejettent une proposition déclarant la fin du Ramadan jour férié

En 2021, la fin du Ramadan ne sera pas déclarée jour férié à Ceuta. Le Parlement de la ville a rejeté, hier, une proposition de loi en ce sens, présentée par le Mouvement pour la dignité et citoyenneté (MDyC), rapporte Ceuta TV. L’initiative a recueilli l’adhésion des députés du PSOE et du parti Caballas alors que le Parti Populaire et Vox, de la majorité, ont unis leurs voix pour la refuser.

En effet sur les 25 sièges que compte le Parlement de Ceuta, le PP dispose de 9 sièges alors que Vox occupe six, l’opposition se répartit le reste : 7 au PSOE, 2 pour le MDyC, 1 à Caballas et 2 sans appartenance politique.

Le débat du mercredi 29 juillet consacré au calendrier des fêtes a porté également sur la célébration de la «Journée de Ceuta». Une fête que la droite et l’extrême droite tient tant à commémorer. Elle marque en effet la prise de la ville par le général Pedro de Meneses, en septembre 1415, sur ordre du roi du Portugal Juan I, mettant ainsi un terme à la souveraineté marocaine sur le territoire.

Pour le Mouvement pour la dignité et citoyenneté et Caballas, qui représentent la communauté musulmane, la «Journée de Ceuta» symbolise l’«extermination» des personnes qui se sont opposés à l’invasion.

A rappeler qu'à Ceuta, le jour de l’Aid El Kébir est par contre déclaré férié.