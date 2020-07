Le Maroc rapatrie les dernières saisonnières bloquées à Huelva depuis mars

Après deux mois intenses de négociations entre les différentes administrations marocaines et espagnoles, l’opération de rapatriement de plus de 7 000 saisonnières marocaines bloquées à Huelva a pris fin ce mercredi, avec le départ vers le Maroc d’un dernier contingent.

«C'est le sixième et dernier contingent de ce type, qui était composé d'environ 700 saisonnières temporaires», écrit le média local espagnol Huelva Informacion.

Comme lors des cinq précédentes occasions, le départ a été effectué par ferry, qui a mis le cap sur le port de Tanger Med après 17h00 depuis le quai extérieur du port de Huelva.

Les saisonnières temporaires ont quitté grâce à l'aide des volontaires de la Croix-Rouge de Huelva , du personnel du port de Huelva, des membres des forces et organes de sécurité de l'État et des consultants pour l'intégration du plan de responsabilité éthique, sociale et d'égalité d'Interfresa (Prelsi).

«Toutes les mesures sanitaires contre la pandémie que le gouvernement marocain a exigées pour permettre leur retour ont été respectées», ajoute-t-on. Ainsi, près de 7 100 tests PCR ont été effectués par le ministère de la Santé aux saisonnières ces dernières semaines dans les quatre points mis en place à Huelva.