Condamnés pou terrorisme, Cheikh Abou Mouad et Hassan El Haski bénéficient de la grâce royale

Un groupe composé de six détenus salafistes a bénéficié de la grâce royale décrétée, hier, à l’occasion de la Fête du Trône. Sur la liste figure Noureddine Nfaiaâ, alias Abou Mouad. Il est considéré comme le «cheikh» des islamistes condamnés pour terrorisme au Maroc. En 2002, il avait écopé de 22 ans de prison suite à son extradition depuis la Mauritanie.

Hassan El Haski, impliqué dans les attentats terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca et du 11 mars 2004 à Madrid, et extradé par les autorités espagnoles en 2019, a également retrouvé la liberté, indique la Commission mixte de défense des détenus islamistes dans un communiqué. El Haski est présenté comme le chef du Groupe islamique des combattants marocains. Une enseigne terroriste proche d’Al Qaïda ayant disparu de la scène extrémiste. Ses membres ont rejoint d'autres groupes, particulièrement Daesh et AQMI.

Abou Mouad, Haski au même titre qu’Abdelahmid Ferqui ont quitté les prisons où ils étaient incarcérés. En revanche, trois autres salafistes ont bénéficié d’une grâce partielle. Ainsi, Salah Zarli qui a vu sa condamnation à la peine capitale commuer en 30 ans de prison alors que Redouan El Khalidi qui a profité d’une réduction de dix ans sur les trente ans qu’il devait purger. Un autre islamiste, parmi la nouvelle vague des détenus pour terrorisme, a été également touché par la mesure royale, bénéficiant d’une réduction de trois ans de la sentence de cinq ans prononcée à son encontre, indique la même source.