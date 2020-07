Belgique : Pour son livre, la parlementaire Fatiha Saïdi se met dans la peau d’une mendiante

Pour consacrer un livre aux femmes en situation de rue et réduites à la mendicité en Belgique, l'ancienne sénatrice belge d’origine maroco-algérienne, Fatiha Saïdi, a pris le parti de faire une immersion totale dans la violente réalité de ces concitoyennes, reléguées au second plan. L'ancienne députée socialiste décrit elle-même «une expérience douloureuse et brutale» qu’elle a «voulu mener» pour écrire son ouvrage, intitulé «Dans la peau d’une femme mendiante».

Sur sa page Facebook, elle annonce que son livre va être publié en octobre prochain, aux éditions La Boite à Pandore. Son ouvrage étant à dans la ligne droite de sa sortie, Fatiha Saïdi a tenu à remercier toutes les personnes l’ayant aidée à réaliser ce projet, «particulièrement Jacques Mercier» qui préface l’ouvrage, ainsi que le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

«Un merci appuyé à Véronique De Montfort qui m’a soutenue au moment où j’ai flanché et souhaité arrêter l’expérience. Merci à mon amie Nadège Vandamme pour sa lecture enthousiaste et encourageante. Merci à mon amie Louise Delhaye pour son soutien constant. Merci à toute l’équipe du Samu social qui m’a permis de l’accompagner durant trois maraudes», écrit encore la femme politique, montrant ainsi que ce livre sera l’ouvrage collectif de nombreux acteurs sociaux et politiques, appelés à prendre en charge les femmes en situation de mendicité.

Dans ce sens, Fatiha Saïdi a annoncé que les droits d’auteure «seront entièrement reversés au Resto du Cœur de Namur – Maison de la Solidarité».