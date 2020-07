Maroc : Grâce royale au profit de 1 446 personnes à l'occasion de la Fête du Trône

A l’occasion de la Fête du Trône de cette année, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume.

Un communiqué du ministère de la Justice, relayé par la MAP, précise qu’il s’agit 1 446 personnes. Ainsi, il s’agit des bénéficiaires de la grâce royale, en détention, et qui ont au nombre de 1.267 détenus.

De ce fait, 323 détenus bénéficient de grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement, tandis que 940 détenus bénéficient d’une remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion, poursuit le communiqué. .

Il s’agit aussi de commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de deux détenus et de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de deux autres.

Enfin, 179 personnes en liberté bénéficient aussi de la grâce royale. De ce fait, 39 personnes bénéficient d’une grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat, huit personnes d’une grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende et 120 personnes d’une grâce sur la peine d’amende.

De plus, 10 personnes auront une grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende, tandis que deux personnes bénéficient d’une grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement et d’amende.