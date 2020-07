Europe : A niveau 4 de vigilance, l’Espagne redoute une attaque terroriste

L’Espagne est fixée au niveau 4 d’alerte antiterroriste, redoutant une éventuelle attaque, sur la base d’une note confidentielle mettant en garde contre des «appels» lancés via Internet, de la part d’individus «auto-radicalisés».

Selon ce document consulté par Cadena SER, les autorités ibériques «restent attentives» à cette possibilité et au risque élevé, sur son sol mais aussi dans les autres pays européens, qui affrontent parallèlement la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Le média indique que les appels à un passage à l’acte ont été lancés par des organisations terroristes et djihadistes, constituées de combattants locaux qui se sont radicalisés par eux-mêmes, sans avoir eu à voyager dans les zones de guerre en Syrie. Ces groupes sont réunis sous le nom de «Homegrown Terrorist Fighters (HTF)», voulant mener des attaques dans les pays occidentaux, précisément dans le contexte de la crise sanitaire.

La police et la garde civile espagnoles insistent sur le fait que le mode opératoire attendu reste celui de l’utilisation d’armes blanches, de véhicules béliers, d’armes à feu et d’attaques combinées au recours à des substances explosives. Les attentats «seraient menés dans une plus large mesure par des acteurs solitaires», indique le document, repris par Cadena SER.

«La menace terroriste qui affecte le Maroc avec le retour éventuel des djihadistes dans le pays» est également préoccupante pour le voisin ibérique, selon la même source, car cela «implique directement l’Espagne et ses intérêts». «Politiquement et en matière de lutte antiterroriste, le Maroc est à nouveau un point "rouge" en raison de la situation turbulente qui se déroule actuellement dans la région du Maghreb, en raison de l’émergence de Daech et des rivalités avec les autres groupes terroristes existants pour diriger le mouvement djihadiste», analyse le média espagnol.