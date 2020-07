Coronavirus : L’EMB recommande de ne pas ouvrir les mosquées d’Anvers à plein temps

Au vu de la situation épidémiologique à Anvers et la remontée du nombre d’infections dans la ville et les zones avoisinantes, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) préconise que les mosquées s’alignent sur les mesures sanitaires prises par les autorités provinciales. En effet, ces dernières ont décrété un couvre-feu, depuis mercredi, entre 23h00 et 06h00. Dès la veille de l’entrée en vigueur de cette décision, l’instance de religieuse a enjoint les mosquées à ne pas ouvrir les lieux de culte pour la prière d’Al Fajr (l’aube).

Cité par l’agence de presse Belga, l’EMB indique que seules les prières de Dohr, du Asr, du Maghreb et du Ichaa pourront être accomplies dans les mosquées, dans le respect du protocole préventif recommandé par l’EMB pour la réouverture des mosquées. Il s’agit notamment du port du masque obligatoire, du respect d’une distance d’1m50 entre les fidèles, des ablutions faites avant l’arrivée au lieu de culte, en plus d’avoir son tapis de prière personnel.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la prière de l’Aïd al-Adha est également annulée dans la province d’Anvers. En concertation avec le Conseil des théologiens, l’EMB a, dans ce sens, appelé les membres de la communauté musulmane à accomplir ce rite à domicile, uniquement avec les membres de la famille habitant sous le même toit.