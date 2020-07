Interdictions de déplacements : El Othmani évoque une décision «difficile, dure et cruciale»

Le chef du gouvernement a affirmé, mardi à Rabat, que la décision d'interdire les déplacements de et vers 8 villes était «difficile, dure et cruciale».

S’exprimant lors de la troisième réunion de la commission interministérielle chargée du suivi et de la mise en œuvre du programme gouvernemental, Saadeddine El Othmani a souligné que, malheureusement, la situation épidémiologique a connu au cours de la dernière semaine une évolution inquiétante, ajoutant que c'est dans ce contexte qu'il a été décidé d'interdire le déplacement de et vers huit villes du Royaume.

Il a aussi expliqué que cette décision était «difficile», étant donné qu'elle devait prendre en considération à la fois la préservation de la santé des habitants des huit villes, mais aussi de la population dans les autres régions du royaume, et également les conditions sociales et humaines d'un certain nombre de citoyens, outre certaines contraintes économiques.

Cette décision a été aussi dure du fait qu'elle affecte de larges couches de la population de même qu'elle est intervenue d'une manière immédiate après une série de mesures d'allègement, ce qui a amené certains citoyens à se plaindre, a-t-il dit.

La décision, qui a fait l'objet de discussions pendant plusieurs jours, était «cruciale» pour éviter les lourdes conséquences, a-t-il fait savoir, notant qu'environ 2,5 millions de citoyens devaient se déplacer durant cette période.

El Otmani a souligné, dans ce cadre, que le gouvernement devait assumer sa responsabilité, assurant que l'exécutif réagirait de la même manière s'il se trouverait dans des situations similaires.